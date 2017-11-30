Минспорта Башкирии заступилось за олимпийскую чемпионку Ольгу Вилухину

Также будет рассмотрено дело о нарушении допинговых правил Яной Романовой.

Международный олимпийский комитет решил рассмотреть дело о нарушении допинговых правил Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта республики.

Союз биатлонистов России намерен продолжать свою работу по защите чести и достоинства спортсменок во всех соответствующих инстанциях, в том числе в международном спортивном арбитраже.

Напомним, МОК признал биатлонисток виновными, пожизненно дисквалифицировал спортсменок и аннулировал их результаты на олимпийском турнире в Сочи в 2014 году.