Минспорта Башкирии заступилось за олимпийскую чемпионку Ольгу Вилухину

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Также будет рассмотрено дело о нарушении допинговых правил Яной Романовой.
Международный олимпийский комитет решил рассмотреть дело о нарушении допинговых правил Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта республики.
Союз биатлонистов России намерен продолжать свою работу по защите чести и достоинства спортсменок во всех соответствующих инстанциях, в том числе в международном спортивном арбитраже.
Напомним, МОК признал биатлонисток виновными, пожизненно дисквалифицировал спортсменок и аннулировал их результаты на олимпийском турнире в Сочи в 2014 году.
Министерство молодежной политики и спорта Башкортостана считает необходимым поддержать спортсменку в этот сложный момент.сообщается на официальном сайте ведомства.
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