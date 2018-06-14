УфанаЧМ: Как в Уфе отметят чемпионат мира по футболу

Сегодня в России открывается чемпионат мира по футболу. Это происходит впервые в нашей истории. Медиакорсеть решила узнать, как в Уфе отметят это историческое спортивное событие.

Акция футбольного клуба «Уфа»

Фото: fcufa.pro

ФК «Уфа» решил провести акцию #УфанаЧМ. С сегодняшнего дня каждый уфимец может принять в ней участие. Для этого надо сфотографироваться в экипировке клуба во время матча ЧМ-2018: на стадионе, в спортбаре или у телевизора и выложить фотографию в соцсети Вконтакте или в Instagram с хэштегом #УфанаЧМ.

- Акция будет идти до конца чемпионата, - рассказала Медиакорсети PR-менеджер уфимского футбольного клуба Гузель Мухамедьянова. - Лучшие фотографии мы выложим в наш клубный инстаграм и в официальную группу Вконтакте, а также наградим авторов фото призами.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сегодня будет болеть за сборную России на матче открытия в «Лужниках». Причем не один – с семьей.

- Буду поддерживать команду как болельщик, - сказал он. - Уверен, что российская сборная пройдет группу, а там будем держать кулаки. Полностью уверен, что сборная России покажет очень хороший результат.

Уфа за мундиаль

Фото: ligafull.ru

Футбольная Уфимская любительская лига проведет турнир под таким названием. Он начнется 18 июня и будет идти в течение месяца. Все матчи будут проходить на открывшейся недавно футбольной площадке с новым искусственным газоном в Парке лесоводов Башкирии в Уфе.

- В турнир заявились 32 команды, - сообщил один из организаторов турнира Михаил Торотадзе. – Играть будем вечерами с 18.00 до 22.00 с понедельника по пятницу.

Андрей Лунев – на ЧМ-2018

Фото: rfs.ru

Очень приятно для всех уфимских болельщиков, что бывший вратарь ФК «Уфа» Андрей Лунев попал в состав сборной России, и есть шанс, что он будет защищать ворота национальной сборной на чемпионате мира.

Андрей Лунев играл в составе ФК «Уфа» в сезоне 2015-2016, в 2017 году перешел в «Зенит», где за сезон отыграл 20 игр, из них 12 – отстоял всухую. В товарищеском матче с Испанией он уже играл за сборную России, и именно в этом матче получил травму. Но сейчас он в строю.

Уфа официальная

К сожалению, на уровне минспорта и администрации Уфы ничего особенного к мундиалю не придумали. Специальной фан-зоны, где можно собраться и поболеть вместе - в городе не будет. Болельщики будут смотреть матчи в телеэфире дома или в спортбарах, если они не купили билеты на один из 12 стадионов ЧМ-2018.

Надо отдать должное, но Уфа уже кое-что приобрела накануне чемпионата мира.

Фото: Mkset.ru

Так в Уфе в районе мелькомбината появилось уникальное футбольное поле, первое в Башкирии с натуральным покрытием, которое соответствует всем требованиями ФИФА. Здесь построили тренировочную базу, в которой могла бы разместиться одна из команд, участниц мундиаля. Хотя никто из сборных эту базу не выбрал, сама она никуда не денется, а будет использоваться для развития детского футбола.