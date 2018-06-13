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Шамиль Газизов: Уверен, что сборная России покажет очень хороший результат
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Шамиль Газизов: Уверен, что сборная России покажет очень хороший результат

Сегодня, 10:12СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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