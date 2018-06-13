Шамиль Газизов: Уверен, что сборная России покажет очень хороший результат

Во время открытия нового футбольного поля в Парке лесоводов в Уфе гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос телеканала БСТ о его отношении к чемпионату мира по футболу в России.

- 14 июня буду на открытии чемпионата мира вместе со своей семьей, - сказал Шамиль Газизов. - Как смогу буду поддерживать нашу команду как болельщик.

- Уверен, что российская сборная пройдет группу, а там будем держать кулаки, - продолжил он. – Полностью уверен, что сборная России покажет очень хороший результат.