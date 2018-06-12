В Парке лесоводов в Уфе открыли футбольное поле по программе УЕФА

Сегодня в Парке лесоводов Башкирии в Уфе открыли футбольное поле с искусственным газоном размером 40 на 20 метров. Оно появилось благодаря инициативе уфимцев. Деньги на газон в размере около двух миллионов рублей выделил Российский футбольный союз по программе УЕФА «Хет-трик».

- Мы давно хотели, чтобы в Уфе была площадка, куда можно приглашать футбольных звезд, - рассказал организатор футбольной Уфимской любительской лиги (LigaFULL) Алексей Ташкент. – Стадион не получилось, но профессиональное поле – получилось.

Алексей Ташкент - четвертый слева. Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

От идеи сделать поле с искусственным газоном до ее реализации прошло два года, но теперь эта дорога открыта для всех.

- Я думаю, другим теперь будет легче, - считает Алексей Ташкент. – Спасибо Федерации футбола Башкирии, которая нас поддержала.

- Да, мы отправили письмо ребят с инициативой построить мини-футбольное поле в РФС, - рассказал председатель Федерации футбола Башкирии Шамиль Газизов. – И РФС бесплатно предоставил покрытие.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Чтобы установить его, понадобилось еще около 300 тысяч рублей, и еще 250 тысяч надо, чтобы установить ограждение.

По словам Алексея Ташкента, поле будет доступно для всех уфимцев, кроме тех дней, когда здесь будут проводиться турниры. Расписание можно будет узнать в группе LigaFULL Вконтакте.

Сегодня в честь открытия новой футбольной площадки здесь прошел первый турнир «Уфа за мундиаль».

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Турнир является ознакомительным и несет больше выставочный характер. Команды должны познакомиться с новым полем, высказать свои пожелания по проведению основного турнира который продлится с 16 июня по 10 июля.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Раньше на этой площадке было поле с резиновым покрытием, а теперь это поле соответствует требованиям УЕФА.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Справка. Проект УЕФА «Хет-трик» по строительству мини-футбольных площадок с искусственным покрытием был запущен в России в 2005 году. Целью данного проекта является возведение игровых площадок при ДЮСШ, в школах, ВУЗах, жилых районах городов для развития массового футбола.

Проект осуществляется поэтапно. С 2005 по 2008 годы в рамках первого этапа в России построили 147 мини-футбольных площадок в 79 регионах страны. На втором этапе были построены еще 100 площадок.