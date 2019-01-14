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Шорт-трекист из Башкирии Семен Елистратов занял первое место на чемпионате Европы
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Шорт-трекист из Башкирии Семен Елистратов занял первое место на чемпионате Европы

Вчера, 09:32СпортРустэм БашкирцевФото: mil.ru
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