Шорт-трекист из Башкирии Семен Елистратов занял первое место на чемпионате Европы

Воспитанник башкирского спорта, чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр по шорт-треку Семен Елистратов успешно выступил на чемпионате Европы в Голландии, сообщает ТАСС.

Спортсмен занял первое место на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1000 метров.

В финальном забеге 28-летний спортсмен показал результат 1 минута 24,624 секунды. Второе место занял представитель Венгрии Шаолинь Шандор Лю (1.24,702), а третьим финишировал россиянин Денис Айрапетян (1.24,816).

Напомним, Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров и вместе с Денисом Айрапетяном, Александром Шульгиновым и Павлом Ситниковым мужская команда по шорт-треку завоевала бронзовую медаль в эстафете на дистанции 5 километров.