Семен Елистратов получил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан»
Обладатель золотой олимпийской медали в Сочи и бронзовой в корейском Пхенчане получил награду из рук Рустэма Хамитова.
Елистратов, комментируя свое награждение сказал: «Я безумно благодарен своей республике, своему городу, потому что здесь я вырос, живу и развиваюсь. Именно здесь я начал показывать свои первые результаты. И когда я стою там, наверху (на пьедестале почета — прим. ред.), я никогда не забываю, откуда я родом. Я благодарен Рустэму Закиевичу, так как и после игр в Сочи, и после Олимпиады в Корее он был одним из первых, кто меня поздравил».
Отметим, что это уже третья по счету государственная награда Семена Елистратова. В 2014 году он получил Орден Дружбы — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи. Там он выиграл золото в эстафете.
В феврале 2018-го, принимая российских олимпийцев в Кремле, спортсмена лично наградил Президент России Владимир Путин. Елистратову вручили Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени— за высокие спортивные достижения на XVIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.