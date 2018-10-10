Семен Елистратов получил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан»

Елистратов, комментируя свое награждение сказал: «Я безумно благодарен своей республике, своему городу, потому что здесь я вырос, живу и развиваюсь. Именно здесь я начал показывать свои первые результаты. И когда я стою там, наверху (на пьедестале почета — прим. ред.), я никогда не забываю, откуда я родом. Я благодарен Рустэму Закиевичу, так как и после игр в Сочи, и после Олимпиады в Корее он был одним из первых, кто меня поздравил».