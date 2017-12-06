Путин разъяснил свою позицию по поводу участия России в Олимпиаде-2018
Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин сделал важное заявление во время встречи с рабочими Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Интерфакс».
- Многие спортсмены шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни, поэтому власти не будут никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию, - сказал Владимир Путин.
Глава государства признал частичную вину властей России в том, что спортсмены были отстранены МОК от предстоящих Олимпийских Игр.
- Этим поводом воспользовались не совсем честным образом, поскольку ни в одной системе права в мире коллективная ответственность не предусматривается, - подчеркнул Путин.
Напомним, вчера Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России в полном составе от участия в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане из-за допинговых нарушений. При этом уточнялось, что данный запрет не касается отдельных «чистых» спортсменов, которые смогут выступать под нейтральным флагом.