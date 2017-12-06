Путин разъяснил свою позицию по поводу участия России в Олимпиаде-2018

Президент России заявил, что власти страны не собираются мешать спортсменам участвовать в Олимписких Играх в корейском Пхенчхане.

Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин сделал важное заявление во время встречи с рабочими Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Интерфакс».

- Многие спортсмены шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни, поэтому власти не будут никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию, - сказал Владимир Путин.

Глава государства признал частичную вину властей России в том, что спортсмены были отстранены МОК от предстоящих Олимпийских Игр.

- Этим поводом воспользовались не совсем честным образом, поскольку ни в одной системе права в мире коллективная ответственность не предусматривается, - подчеркнул Путин.