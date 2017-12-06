Наши в Пхенчхане: Будут ли россияне выступать на Олимпиаде-2018

Эксперты выступают за участие в Олимпиаде, а большинство аудитории спортивных изданий и некоторые политики - против.

Сегодня страна обсуждает решение Международного олимпийского комитета о запрете нашим спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под российским флагом. Спортсменов поставили перед нелегким выбором: выступать на Олимпиаде под нейтральным, олимпийским флагом, или отказаться от выступления. Некоторые политики уже высказались за бойкот Олимпиады.

Доводы политики. Выступать без флага России – унижение для страны

- Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть родина, у нас есть наше отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом, - так высказался на канале в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Наше предложение: раз страна не участвует, то и спортсмены не должны участвовать, - цитирует слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского агентство Интефакс.

-Это решение (МОК – прим.) является не просто политическим, оно является иезуитским, – цитирует «Р-Спорт» слова зампредседателя КПРФ Юрия Афонина. - Вы должны признать, вы должны заплатить за фактически скомпонованное и совершенное неправое решение, а мы посмотрим, что делать с вашим российским спортом.

Первые эмоции людей. Бойкот лучше

Издания «Советский спорт» и «Спорт Экспресс» провели опрос среди своей аудитории.

По состоянию на 16.30 уфимского времени в опросе «Спорт Экспресса» приняли участие 66 892 человека. Из них за бойкот Олимпиады высказались 67% опрошенных, за участие под нейтральным флагом – 33 %. То есть двое из каждых трех ответивших на вопрос считаю, что надо бойкотировать Олимпиаду в Чхенчхане.

Аудитория «Советского спорта» менее категорична. Здесь из 22687 опрошенных (по состоянию на 16.30 уфимского времени) за бойкот Олимпиады высказались 57 % принявших участие в опросе, за участие в Олимпиаде - 43%.

Доводы экспертов. Нельзя отказываться от участия в Олимпиаде

Опрошенные Медиакорсетью эксперты высказались в другом ключе.

Так спортивный журналист Усман Ямгуров считает, что нельзя вести и речи о том, чтобы не ехать на Олимпиаду:

- Это отбросит российский спорт на несколько десятилетий назад, в 50-е годы. Потому что тогда придется все начинать с чистого листа, заново подавать заявку на включение в МОК национального олимпийского комитета и так далее.

Еще один спортивный журналист Андрей Юртаев высказался так:

- В целом, надо сказать, что могло бы быть и хуже, могли бы запретить участвовать вообще всем. А так, «чистые» спортсмены получили возможность выступить, и это неплохо. Что бы ни было написано на груди, и какой бы флаг ни поднимался в честь победы, все прекрасно понимают, какую страну представляет тот или иной атлет. Я думаю, каждый спортсмен должен сделать свой выбор самостоятельно. У каждого свои отношения со спонсорами и государством и у каждого свои приоритеты: государственный флаг или звание олимпийского чемпиона.

Министр спорта Башкирии Андрей Иванюта тоже поддержал спортсменов:

- Я считаю, ехать надо. Это все-таки их жизнь, и спортсменов, и тренеров, работает целая система. Это в том числе и их заработок, это всё, что они отдают жизни, это спорт. Они ведь на станке не работают, бизнесом не занимаются. Поэтому считаю, что надо ехать. Всё-равно все будут знать, что это российские спортсмены.

Восьмикратная чемпионка Паралимпийских Игр Оксана Савченко также выступила за участие в Олимпиаде:

- Очень жаль, что из-за всей этой ситуации страдают спортсмены, которые всю свою жизнь готовятся к олимпийским играм. Я честно за то, чтобы спортсмены выступали под нейтральным флагом, потому что они здесь ни при чем, они готовились, и они должны себя реализовать неважно под каким уже это флагом будет.

Вместо выводов. Реакция Кремля

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о ситуации с участием России в Олимпийских играх 2018 года требует глубокого анализа, только после него Российская Федерация выскажет свои суждения на этот счет, сейчас поддаваться эмоциям неверно, передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

- Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет, - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

- До того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным. Еще раз повторяем, ситуация серьезная и она требует глубокого анализа, здесь просто таким вот эмоциям, скажем так, отдаваться неверно,- сказал Дмитрий Песков.

И уже в конце рабочего дня пришло сообщение о том, что власти России не станут препятствовать поездке российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Горьковского автозавода.