Под нейтральным флагом: российские спортсмены поедут на Олимпиаду

Олимпийское собрание поддержало российских спортсменов ехать на олимпиаду в Пхенчхан под нейтральным флагом.

Как сообщает РИА Новости, собрание сегодня поддержало решение российских атлетов ехать на олимпиаду. После того, как их участие одобрить специальная комиссия МОК, они смогут выступить на играх-2018 в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

- Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду-2018 в Южной Корее, так как соревнования будут играть очень важную роль для будущих поколений отечественных атлетов - неучастие погубит российский спорт, - заявила на олимпийском собрании известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Отметим, что пока не у всех прошли отборочные турниры, однако Федерация бобслея и скелетона приняла решение ехать на игры в Пхенчане, с аналогичным заявлением выступила и Федерация прыжков с трамплина и двоеборья. В этих двух федерациях хорошие шансы поехать на Олимпиаду имеют башкирские атлеты Дмитрий Васильев, Ильмир Хазитдинов, Эрнест Яхин, и Ильвир Хузин.

В составе сборной по биатлону на участие будет претендовать уфимка Рената Хузина, во фристайле: Кирилл Самородов и Кристина Спиридонова, есть шансы и у сноубордистки Елизоветы Салиховой.

Костяк женской хоккейной сборной могут составить хоккеистки уфимской «Агидели», всего из состава команды на участие в играх могут надеяться 11 девушек, но почти стопроцентные шансы у Анны Шибановой, Ольги Сосиной, Элина Митрофановой, Инны Дюбанок и Екатерины Лебедевой. Так или иначе окончательное решение по составу олимпийской сборной будет принято ближе к 20 января будущего года.

- Мы должны ехать и выступать для того, чтобы вернуть себе флаг и вернуть себе гимн. Это - самая главная наша задача, - отметила Тарасова.

Также она дала понять, что не считает участие под флагом МОК унизительным. Она подчеркнула, что Россия много лет работала с МОК, и у спортсменов есть опыт выступлений под олимпийский гимн.

- Если кто-то не захочет поехать по каким-то причинам, это его личное дело, и неважно, поддержит кто-то такое решение, не поддержит, - отметила Тарасова. - Для меня, как для человека, который прошел очень много олимпиад, странно слышать, что кто-то может не поехать на игры. Потому что только в борьбе можно доказать, что мы самые сильные, что мы хотим быть под своим флагом и вернем его обратно. Может быть, будет сложно. Может быть, какие-то вещи на этой олимпиаде будут для нас впервые. Но легкой жизни нам никогда никто не обещал.

Уже стало известно, что Олимпиаду будут транслировать на федеральных телеканалах.