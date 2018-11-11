«Уфа»-«Спартак»: Хозяева поля победили с разницей в два мяча

За полчаса до начала матча на улицах от Нефтяного университета до стадиона «Нефтяник» можно было наблюдать вереницу болельщиков, которые пешком шли на стадион. Оно и не удивительно, специальных маршруток в день матча городские власти организовать не удосужились. За 15 минут мимо меня проехал одинокий автобус из Сипайлово, который, таким, как я, приехавшим с проспекта Октября, был просто в диковинку.

Народ разогревался как мог. У магазина кто-то угощал пельменями прямо из металлической кастрюли. На остановке раздавали жареные семечки в пакетиках, которые на входе на стадион безжалостно отбирали. Зато сразу после входа всем желающим бесплатно разливали горячий чай.

На стадионе собрались около 10 тысяч человек. При минусовой температуре они пришли поддержать свою команду.

«Уфа» имела в первом тайме несколько опасных моментов, самый опасный был создан за 3-4 минуты до перерыва. Дмитрий Сысуев из штрафной переправлял мяч в пустые ворота, но защитник вынес его и спас команду.

«Спартак» не отсиживался в обороне и тоже создавал опасность для Беленова, который однажды вытащил мяч после неожиданного рикошета. Еще один раз мяч попал в перекладину.

Второй тайм держал в напряжении весь стадион. Но «Уфа» дожала, на 75-й минуте мяч на фланге получил Табидзе, увидел Сысуева, навесил, мяч от рикошета дошел до Дмитрия, и тот головой переправил мяч в ворота Реброва. 1:0 – «Уфа» повела в счёте.

Москвичи ринулись отыгрываться, а уфимцы увеличили преимущество. Мяч в свободную зону получил Ловро Бизяк, заменивший Пауревича, пробил в дальний угол и открыл счет своим голам в составе «Уфы».