Башкирские спортсмены в Корее: Кто прибыл на Олимпиаду и что уже случилось

Башкирские спортсмены уже прибыли на Олимпиаду в Корее. Всего из Башкирии на Олимпийские игры отправилось пять человек, сообщили в пресс-службе минспорта: Семен Елистратов (шорт-трек), Антон Бабиков (биатлон), Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), Кристина Спиридонова (фристайл) и Ольга Сосина (хоккей с шайбой). Все они прибыли в Корею. Кристина Спиридонова, например, прилетела вчера. Эрнест Яхин еще 4 февраля выступал на Кубке мира в Японии.

У Ольги Сосиной вместе с женской сборной по хоккею уже начались неприятности. Первая тренировка у них сорвалась, потому что ее поставили слишком рано, и команда просто не успела приехать на нее после прибытия самолета в Корею. Вторая тренировка была подпорчена визитом допинг-офицеров ВАДА. Из-за этого несколько спортсменок опоздали на тренировку, а кто-то вообще не смог на нее попасть. Сегодня у российской сборной запланирован контрольный матч с командой Швеции, а 11 февраля россиянки сыграют свой первый олимпийский матч против Канады.