Путин и Си Цзиньпин посетили матч хоккеистов из Башкирии

8 июня в Тяньзяне в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин посетили игру юношеских хоккейных команд двух стран, сообщили в пресс-службе объединенной федерации хоккея республики.

В матче приняла участие хоккейная команда «Девон» 2006 года рождения из Туймазов.

До начала игры главы государств вышли на лед, пообщались с игроками и приняли участие в символическом вбрасывании. Наблюдали за ходом матча с трибуны. Перед началом игры команды подарили свитеры сборных Президенту России и Председателю Китая.