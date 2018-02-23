Сборная России по хоккею впервые за 20 лет поборется за золото на Олимпиаде

Российские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:0.

Сборная России по хоккею в этом году впервые за 20 лет поборется за золото на Олимпиаде. Как сообщает ТАСС, российские хоккеисты победили сборную Чехии

со счетом 3:0 в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и впервые с 1998 года сыграют в матче за золотые награды Игр.

Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60). Голкипер команды олимпийских атлетов из России Василий Кошечкин провел второй матч в рамках Олимпиады "на ноль", отразив 31 бросок.