В Уфе открылась высшая школа тренеров по хоккею имени Сергея Михалева

В Башкирии начала свою работу высшая школа тренеров по хоккею с шайбой. Ее возглавил экс-директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Тахир Даукаев. Практически единогласно школе решено дать имя легендарного «тренера золотой мечты» Сергея Михалева, трагически погибшего в ДТП три года назад. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» президент Объединенной федерации хоккея Башкирии Вадим Кашапов.

По его словам, необходимость подготовки тренерских кадров ощущалась в регионе давно. Это наглядно подтвердил мониторинг, проведенный Федерацией хоккея.

- Наставников у нас много, но не всегда их уровень соответствует занимаемым должностям. Хотя во многих районах республики тренеры работают благодаря своему энтузиазму, не имея серьезного заработка, но мы должны обеспечить их дополнительной квалификацией, — отметил Вадим Кашапов.

Уфимская Высшая школа тренеров по хоккею с шайбой — пятая в России. Подобные учебные заведения есть в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Челябинске. Как расказал Тахир Даукаев, преподавать в школе будут сотрудники Башкирского института физической культуры. При решении организационных вопросов уже обнаружились сложности.

- Что касается специального предмета «Теория, методика, практика хоккея», в Башкирии нет преподавателей такого уровня, которые могли бы дать необходимые знания слушателям школы. Мы рассчитываем на помощь в этом вопросе на Федерацию хоккея России, УралГУФКа. Здесь выбор за нами. Но выбор будем делать аккуратно и точечно, чтобы преподавание пошло на пользу. Фактически мы сегодня объявляем набор в Высшую школу тренеров. В ближайшее время на сайтах «Объединенной федерации хоккея Башкирии» и Башкирского института физической культуры появятся соответствующие объявления, — объяснил Тахир Даукаев.

В новой школе тренеры будут учиться порядка восьми месяцев. Предполагается очная и заочная форма обучения. Начальная сессия пройдет без экзаменов. Вторая — выпускная и аттестационная.