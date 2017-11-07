Молодежная сборная по хоккею из России проиграла американцам со счетом 0:7
Сегодня, 16:19Спорт
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Молодежная сборная по хоккею в возрасте до 20 лет из России проиграла команде Западной хоккейной лиги на старте Суперсессии этого года.
Как пишет издание Dni.ru, встреча завершилась счетом 0:7.
В рамках первенства российские спортсмены примут участие еще в пяти играх. Суперсессия закончится 16 ноября.
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