В Уфу прибыла первая сборная команда для участия в Международных детских играх

— В следующем году нам самим предстоит принять Международные детские игры, — сообщил руководитель спортивной делегации Кечкемета Золтан Ловас. — Поэтому в Уфу мы приехали в укрупненном составе: чтобы перенять ваш опыт и, конечно, в очередной раз погрузиться в атмосферу этого замечательного праздника спорта. Мы участвуем в Международных детских играх 15 лет, и с тех пор не пропускаем ни одни Игры.