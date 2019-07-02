Бойкот Америки, супершоу, кошерное меню: готова ли Уфа к Международным Детским играм

Сегодня, 2 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр Руслан Газизов рассказал о том, как Уфа подготовилась к проведению Международных Детских игр, которые пройдут в столице Башкирии с 9 по 14 июля.

Уфа ждет прибытия 1207 юных спортсменов из 85 городов и 30 стран мира. Однако, возможно, их будет меньше, поскольку представители американского города Флоренс пока не подтвердили факт своего участия.

Помимо спортсменов, в Играх будут задействованы 277 судей и 516 волонтеров, а также другие участники. Планируется разыграть 433 медали по девяти видам спорта. При этом скалолазание и греко-римская борьба будут включены в программу Игр впервые.

Спортивные объекты, на которых пройдут состязания, расположены по всему городу. Так, соревнования по фехтованию и греко-римской борьбе состоятся в Центре спортивной подготовки по улице Камышлинской, под баскетбол, пляжный волейбол и дзюдо выделены спортивные площадки в парке Кашкадан, под футбол - стадион "Нефтяник", под скалолазание - пространство в парке "Ватан".

Торжественный прием гостей мэром Уфы пройдет 10 июля в колонном зале Министерства сельского хозяйства, после этого начнется церемония открытия во дворце "Уфа-Арена". Ключевой темой открытия станет история Международных Детских игр. с подробным расписанием Игр можно ознакомиться на сайте форума icgufa.ru.

11 и 12 июля на ВДНХ-Экспо запланирована вечерняя развлекательная программа для неформального общения детей. 12 июля для них приготовили экскурсии по городу и Сабантуй на ипподроме "Акбузат".

Торжественная церемония закрытия Игр начнется в 19.00 13 июля на площадке парка "Ватан". Организаторы обещают яркое шоу с шествием команд от площади Салавата Юлаева и передачей эстафеты Игр венгерскому городу Кечкемету. Ярким акцентом мероприятия должен стать салют.

Команды разместятся в нескольких гостиницах Уфы, для них приготовлено полезное меню, включая кошерные блюда для делегации из Израиля, для них организован трансфер из автобусов и такси.

Логотипы Игр будут размещены по всему городу, в аэропорту установят фотозону, стилизованную под большой чемодан, в лавках по всему городу можно будет приобрести сувениры с логотипом Игр.

- Таким образом Уфа готова принять Международные Детские игры и стать первым за всю историю Игр городом, который примет такие соревнования дважды, - отметил Руслан Газизов.

Напомним, когда зимние Международные Детские игры проводились в Уфе в 2013 году, не все их участники остались довольны размещением в гостиницах в разных частых города и сложностями с транспортом. Больше всего прославился уфимский таксист, который в ответ на просьбу иностранного туриста выдать чек за поездку подарил ему рисунок своего автомобиля на листочке бумаги. Турист опубликовал тогда рисунок в соцсетях, и он надолго стал символом транспортного сервиса в Уфе. Но на сей раз гостиниц в Уфе прибавилось и транспорт, по заверениям чиновников, стал более комфортным и цивилизованным.