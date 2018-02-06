В Уфе пройдет первый в истории чемпионат Башкирии по интерактивному футболу

Его проведут ФК «Уфа», Федерация футбола Башкирии совместно c Башкирским республиканским отделением Федерации компьютерного спорта (ФКС) России. Начнется он 18 февраля, сообщил Медиакорсети руководитель регионального отделения ФКС Азамат Муратов.

Чемпионат Башкирии по интерактивному футболу (FIFA 18) пройдет в шесть этапов (пять предварительных турниров и Гранд-финал). Первые четыре турнира пройдут в режиме LAN (соперники будут в одном помещении), и их назвали именами игроков ФК «Уфа»: «Кубок Азамата Засеева», «Кубок Александра Беленова»,«Кубок Сильвестра Игбуна» («SLY CUP»), «Кубок Вячеслава Кротова».

Пятый турнир назван именем главного тренера клуба Сергея Семака, этот этап чемпионата пройдет в режиме LAN и онлайн. Участники, занявшие в этом турнире 1-4 места включительно, получают право на участие в Гранд-финале.

- Гранд-финал соревнования пройдет в режиме LAN, в нем примут участие восемь игроков, отобранных на предварительных турнирах, - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа», - Соревнование проводится в личном зачете. Игровой средой соревнования является видеоигра «FIFA 18» (производства компании «EA Sports»). Соревнование проводится на платформе игровой консоли «PlayStation 4».

- Киберфутбол в прошлом году включен РФС в состав видов футбола, как, например, пляжный футбол, - рассказал Медиакорсети Азамат Муратов. – И вполне возможно, что в скором времени за участие в таких соревнованиях будут выдавать спортивные разряды. Первый чемпионат Башкирии начнется с Кубка Азамата Засеева, он стартует 18 февраля. Правила регистрации и регламент мы планируем обнародовать к концу этой недели.