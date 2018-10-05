«Салават Юлаев» встретится со «Слованом»

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В рамках Континентальной хоккейной лиги «Слован» противостоял «Салавату Юлаеву» 12 раз.
Сегодня, 5 октября, «Салават Юлаев» проведёт второй матч текущей домашней серии, сообщили в пресс-службе хоккейной команды.
Соперником станет братиславский «Слован». Начало игры в 19:00 по уфимскому времени. Билеты на tickets.hcsalavat.ru и в кассах «Уфа-Арены».
Прямая трансляция матча на телеканалах КХЛ ТВ, БСТ и «Курай ТВ» (на башкирском языке).
«Слован» (Братислава)
Год основания: 1921
Стадион: Зимний стадион имени О.Непелы (10450 зрителей)
Сезон КХЛ 2017/18: 24-е место в итоговой таблице чемпионата
Главный тренер: Владимир Орсаг
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