«Салават Юлаев» встретится со «Слованом»

Сегодня, 5 октября, «Салават Юлаев» проведёт второй матч текущей домашней серии, сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

Соперником станет братиславский «Слован». Начало игры в 19:00 по уфимскому времени. Билеты на tickets.hcsalavat.ru и в кассах «Уфа-Арены».

Прямая трансляция матча на телеканалах КХЛ ТВ, БСТ и «Курай ТВ» (на башкирском языке).

«Слован» (Братислава)

Год основания: 1921

Стадион: Зимний стадион имени О.Непелы (10450 зрителей)

Сезон КХЛ 2017/18: 24-е место в итоговой таблице чемпионата