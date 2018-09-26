Василий Чижов вернулся в ХК "Салават Юлаев"

В распоряжении тренера будут юные игроки 2003 года рождения. Василий Чижов является одним из лучших тренеров системы ХК "Салават Юлаев". Самым продуктивным его выпуском был набор игроков 1987 года рождения.

Воспитанниками Чижова являются защитник Александр Логинов, ныне выступающий за новосибирскую "Сибирь" и олимпийский чемпион Андрей Зубарев, защищающий цвета питерского "СКА".

Также он работал в штабе Владимира Юрзинова-младшего, который возглавлял "Салават Юлаев" с 2012 по 2015 годы. Последним официальным местом работы Василия Чижова был ХК "Торос", где он трудился в качестве главного тренера. Затем, по инициативе генерального менеджера "Салавата Юлаева" Леонида Вайсфельда, Чижов был смещен с поста и с тех пор оставался без работы.

Как сообщил наш информированный источник, появление Василия Чижова в СДЮШОР ХК "Салават Юлаев" не у всех вызвало радостные эмоции. Специалиста назначили без согласования с руководством школы. Тем не менее, возвращение такого опытного специалиста безусловный плюс для уфимской школы хоккея.

В последние годы мастеров приличного уровня, за исключением вратаря Андрея Василевского, главная команда так и не получила.

Справка. Чижов Василий Анатольевич - заслуженный тренер России. Мастер спорта. Заслуженный работник физической культуры РБ. Воспитанник хоккейного клуба "Салават Юлаев", тренера А.Полицинского.

Двукратный чемпион СССР среди юношей (1984 - 1985), серебряный призер зимних Спартакиад народов РСФСР (1985) и СССР (1986), победитель Международного юношеского турнира "Дружба" (1986, Минск) и турнира в Германии (1985), участник Юношеского чемпионата Европы (1986, Германия, 4 место).

Играл за уфимский "Авангард" (1984 - 1985), "Салават Юлаев" (1985 - 1988, 1994 - 1997), таллинский "Таллэкс" (1988 - 1990), нарвский "Кренгольм" (1990 - 1991), гродненский "Неман" (1991 - 94), тюменский "Рубин" (1997), хабаровский СКА - Амур (1997), юношескую сборную команду СССР (1986), сборную Башкирской АССР (1985 - 86).

Начинал тренерскую работу в ДЮСШ ХК "Салават Юлаев". Под его руководством "Салават Юлаев-87" становился бронзовым призером чемпионата России, "Салават Юлаев-91" завоевал серебряные медали чемпионата России. «Салават Юлаев» 2000 года рождения также бронзовый призер Чемпионата России.