«Салават Юлаев» сразится сегодня с «ЦСКА»: эксперты рассказали, чья возьмет

- «Салават Юлаев» зачастую теряет очки там, где от команды никто этого не ждет. При этом дружина Николая Цулыгина является одной из самых забивных команд чемпионата КХЛ, уступая по этому показателю только «Барысу» (43 против 46 шайб), - считают эксперты букмекерских контор.

ЦСКА подходит к матчу в Уфе с 5-матчевой победной серией, одержав 12-ю победу в дерби над «Спартаком» в последней игре (2:1). Героем встречи стал нападающий Михаил Григоренко, оформивший дубль и закрепившийся с 10 (4+6) очками в качестве лучшего бомбардира команды. Хочется отметить силу нынешнего ЦСКА, в отличие от того же "Салавата", в отсутствии ударных звений. Угроза чужим воротам может исходить от любого игрока и сочетания пятерок. А еще подопечные Игоря Никитина на зависть всем командам КХЛ действуют в обороне (лишь 15 пропущенных шайб в 11-ти играх), что помогает армейцам удерживаться во главе дивизиона Тарасова и отставать от лидирующего на «Западе» «Йокерита» всего на два очка (16 баллов).