Красный октябрь. «Салават Юлаев» проиграл ЦСКА

Возьмите первый период и повторите три раза

Рисунок игры был обозначен быстро и не менялся: каждый период ЦСКА начинал с уверенного давления и почти не давал уфимцам поймать свой ритм игры. Компоненты этого давления: хорошая физическая подготовка, скорость, подбор, качественные передачи, прессинг и форчекинг. Что касается действий в атаке, то ЦСКА делает акцент на пятак и набросы на пятак: закинуть шайбу, добить, добороть ее, пропихнуть в ворота «с мясом», сработать на отскоке.

Некрасиво? Пусть. Зато два очка и шестая подряд победа.

«Салават» оказался не готов. Это в том числе и тренерское поражение, Николаю Цулыгину и его коллегам должно быть прекрасно известно, как играет московский клуб. У них было время на подготовку, команда начинает дома, приезжает финалист Кубка Гагарина: нельзя готовиться спустя рукава.

По сути, каждый период прошел как под копирку. В частности, это касается момента первого броска «юлаевцев» в каждом из игровых отрезков. В первом «зелено-белым» понадобились 2 минуты и 32 секунды на первый бросок, во втором периоде ушло 3 минут и 38 секунд, в третьем – 4 минуты и 59 секунд. То есть, не только долго не могли расправить плечи, но и с каждым разом это удавалось сложнее.

Матч выглядел так, будто опытный игрок в NHL19 сразился с новичком.

О скорости и перемещении

Преимущество ЦСКА в скорости и подборе возможно нивелировать грамотным выбором позиции и перехватом. Разумеется, требуется агрессивная и активная оборона. Однако, мы видели самый настоящий откат весь матч. Спускаться назад к своим воротам и играть вторым номером вполне допустимо, если соперника можно поймать на контратаке (при такой разнице в скорости это не вариант) или когда счет уже сделан и стоит сэкономить силы (очевидно, не та песня). Стало быть, «Салават» просто не знал, как поступить еще.

В первом периоде произошел малозаметный, но удивительный эпизод, наглядно демонстрирующий грамотность команды Игоря Никитина в выборе позиции и направления движения, в том, что каждый игрок знает, где будет его партнером. Эпизод формулируется очень просто: Александр Попов оказался с шайбой за воротами Юхи Метсолы раньше и быстрее защитника Артема Сергеева. Что тут такого? Ему никто не помешал заранее туда выехать и принять пас, хотя игра была пять на пять. Сергеев и Алексей Семенов были совершенно потеряны. Попову 38 лет, но он обошел в скорости как перемещения, так и принятия решения, 25-летнего Артема Сергеева.

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» должен был учесть, как ЦСКА делает передачи по борту, на ход или в глубину площадки.

Что пытался изменить «Салават»?

Действительно, до матча уфимцы ничего не придумали. Ответные меры начались лишь после 0:2 в первом периоде. Во-первых, уфимцы добавили в бросковой активности количественно. Во-вторых, что более весомо, появилась вариативность. «Салават» тоже стал делать набросы на пятак и даже следовали попытки замкнуть передачу, в первом периоде вообще не удавалось приблизиться. Так, например, пробовал бросить в касание Вячеслав Солодухин. Стоит выделить потенциальный шанс Владимира Ткачева, когда у 19-го номера был чистый лед перед собой в начале второго периода, но он затянул с броском и упустил момент.

В этой связи актуальна бросковая динамика встречи, подтверждающая озвученный тезис. График показывает также и то, что активировался в атаке «Салават» реально лишь в середине и концовке.

Графики сегодня похожи на не очень хорошую модель ДНК.

В пятиминутный отрезок 10-15 ЦСКА нанес на два броска больше (5-3) и они стали голевыми. Гол Бурдасова (52') был забит с единственного броска в тот сегмент. pic.twitter.com/n23zs7T4Tk — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 1 October 2018

Таблица детализирует активность примерно с 45-й минуты.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 2 4 7 7 8 14 14 15 16 18 19 25 БВ ЦСКА за отрезок 4 4 9 10 12 12 18 20 20 21 22 24 Разница БВ -2 0 -2 -3 -4 2 -4 -5 -4 -3 -3 1 БВ СЮ за отрезок 2 2 3 0 1 6 0 1 1 2 1 6 БВ ЦСКА за отрезок 4 0 5 1 2 0 6 2 0 1 1 2 Разница БВ за отрезок -2 2 -2 -1 -1 6 -6 -1 1 1 0 4 Голы СЮ за отрезок 1 Голы ЦСКА за отрезок 2 %БВ СЮ за отрезок 100,00% %БВ ЦСКА за отрезок 40,00%

Николай Цулыгин решился перемешать первые три звена и воссоединил звено легионеров. За два оставшихся периода у них был один бросок Тему Хартикайнена на троих. Иностранные нападающие не в кризисе, но уже точно не так смертоносны и грозны, как раньше. В общем, это было бесполезно и, не будем юлить, так ничего тренеры и не противопоставили штабу Игоря Никитина, хоть Цулыгин и подчеркнул на пресс-конференции, что уфимцы выиграли два остававшихся периода. А смысл? Игру сделали в первом. Обычно, когда «Салават» не играет все 60 минут, то упускает концовку, на сей раз от хозяев ускользнуло хорошее начало.

В концовке заменили Юху Метсолу на Антона Бурдасова. При пустых воротах 2-2 по вбрасываниям и единственный бросок в створ. Это выглядело как бессилие.

Хроническая болезнь

Если вы регулярно читаете наши обзоры, то помните, насколько плачевно обстоит в этой «регулярке» ситуация с вбрасываниями. Уфимцы снова неплохо смотрелись в нейтральной зоне, проиграв свою и чужую.

Уфимцы незначительно превзошли ЦСКА по вбрасываниям в средней зоне (обратите внимание, их много), но в остальных зонах надежнее и точнее были гости.

Уточню, что зоны указаны относительно СЮ. pic.twitter.com/g9JV2RjIkF — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 1 October 2018

Интересно, однако, заметить, что общий перевес на точке «армейцы» заработали именно игрой в неравенстве – оказывается, пять на пять команды сыграли на вбрасываниях одинаково.

СЮ ЦСКА %СЮ Зона атаки 2 8 20,00% Средняя зона 11 10 52,38% Зона защиты 7 8 46,67% 5 на 5 16 16 50,00% В целом 20 26 43,48%

Как и в Подольске, лучшим по проценту выигранных вбрасываний стал Александр Кадейкин (кстати, на сей раз он бросал по воротам, чего не наблюдалось две игры) – 6 из 9 или примерно 66,67%. Уже становится привычным, как испортилась техника Йоонаса Кемппайнена – лишь 7 из 20 и 35% побед. К сожалению, автор этих строк в глазах руководства ХК «Салавата Юлаева» считается «проблемным человеком», а сама пресс-служба клуба и другие журналисты не спрашивают у Кемппайнена, почему он стал проигрывать. Ведь на этот компонент не влияет фигура главного тренера.

Кемппайнен уже не похож на центра первого звена.

Второй матч подряд хромает реализация моментов

Как и в Подольске, это удивляет – обычно «Салават» отстает по числу бросков, но забивает больше соперников. Неудивительно, ведь в атаке хватает громких фамилий, эти хоккеисты могут позволить себе нападать редко, да метко. Сейчас – и редко, и мимо.

СЮ ЦСКА Разница Corsi 45 51 -6 Corsi for, % 46,88% 53,13% -6,25% Голы 5 на 5 0 1 -1 Броски в створ 5 на 5 23 20 3 Точность 5 на 5, % 0,00% 5,00% -5,00% PDO, % 95,00% 105,00% -10,00% Броски в створ за минуту в атаке 2,768 1,957 0,811

Напомним, что показатель Corsi, получаемый как сумма бросков по воротам, мимо ворот и блокированных бросков при положении пять на пять, призван косвенно продемонстрировать владение шайбой и прямо из этого следующую степень активности в угрозе воротам. Уже привычно по этому индексу сильнее оказался соперник. Перевес мал, но его хватило ЦСКА.

PDO является более искусственным показателем, это сумма точности бросков пять на пять и процента отраженных бросков. Для него нет норматива, но обычно более 100% (грубо говоря, отбили почти все и что-то да забили) бывает у победителей.

Обычно «Салават» меньше своих соперников бросает за минуту в чужой зоне по уже названным причинам. В игре с «красно-синими» случилось наоборот. Но ЦСКА и не стремился постоянно бросать ради угрозы. Для них нормально бросить просто ради того, чтобы соперник не отнял шайбу, просто ради того, чтобы держать вратаря в напряжении и вымотать его, чтобы заработать отскок от лицевого борта.

Статистику нельзя рассматривать вслепую.

Разучились играть в большинстве?

Забили? Да. Все здорово? Нет. Давайте более детально разберем хронику первого розыгрыша. Для простоты отсчет будем вести в обратную сторону от двух минут, как на табло.

2:00 – начало попытки, Кемппайнен проигрывает вбрасывание в атаке, вскоре следует выброс шайбы

1:40 – «СЮ» возвращается в зону атаки, спустя 12 секунд следует второй выброс

1:18 – еще один визит в чужую зону, ЦСКА снова легко отбирает шайбу, отправляя ее в сторону ворот Юхи Метсолы

0:55 – четвертый вход в зону атаки продлился 13 секунд

0:34 – с пятой (!) попытки наконец следует что-то, напоминающее позиционную атаку, следует бросок мимо створа

0:10 – последний выброс, «Салават» больше не успевает вернуться в зону атаки

Итого – никаких конструктивных действий. И началось все как раз с проигранного вбрасывания.

Примерно в таком же ключе прошло второе большинство, там тоже был бросок мимо створа, но не по воротам, тоже много раз «армейцы» выводили шайбу из своей зоны. Стоит подчеркнуть, что нередко они делали это с неудобной руки, чтобы не тратить драгоценные секунды на более комфортную смену хвата клюшки.

Третья попытка получилась более темповой, там уфимцы проявили больше решимости и агрессии в отборе. Единственного броска Антона Бурдасова оказалось достаточно. А вот иностранцы снова оказались в тени.

В следующей серии

Выводы из матча простые: надо лучше заранее разбирать соперника. ЦСКА играет практически так же, как в финале Кубка Гагарина весной. Такой хоккей разрушается сопоставимой скоростью и несопоставимым богатством комбинаций нападающих. К тому же по ходу игры «красно-синие» устают, если проявить больше упорства в отборе, то можно быстрее проводить контратаки. Цулыгин дал больше игрового времени четвертому звену, но их усилий оказалось недостаточно, хотя к ним должно быть меньше все вопросов.

5 октября «юлаевцы» принимают «Слован». В матче с соперником из более легкой весовой категории команда вполне может отработать слабые моменты. «Слован», в общем-то, мало что из себя представляет, не первый год команда безнадежный аутсайдер Запада. Если уж не разобрались с ЦСКА – обязательно надо брать очки со «Слованом».