Главный тренер «СЮ» Вестерлунд: Я не такой как спокойный, как кажусь

Накануне главный тренер «Салавата Юлаева» дал большое интервью телеканалу «Россия Башкортостан».

В беседе с журналистом Муратом Зариповым Эркка Вестерлунд рассказал о своей работе в Уфе, главных различиях российских и иностраннных хоккеистов, а также поделился своим мнением о последних самых крупных поражениях команды и как их избежать в дальнейшем. Медиакорсеть приводит лишь часть интервью от наших коллег.

- Вы работаете только над атакой, не отрабатывая игру в защите.

- Работаем над атакой и контролем шайбы. Наши нынешние тренировки отличаются от того, что мы делаем обычно. Это позволяют игрокам раскрепоститься, потому что вносит разнообразие в занятия. Они тренируются очень хорошо, и это, как мне кажется, самое главное.

- А как вы оцените уже прошедшую часть сезона? «Салават Юлаев» сейчас на втором месте в конференции. Вы довольны игрой и результатом команды?

- Начало было очень тяжёлым. Мы проиграли много таких игр, которые должны были выиграть. И критической точкой, наверное, стало «зелёное дерби». Здесь, дома, мы проиграли 0:5. После этого мы многое поменяли в своей работе и даже немного в стиле игры. Последние 20 матчей мы играли лучше. Улучшились и результаты. Поэтому надеюсь, что мы сможем продолжить прогрессировать и улучшать свою игру.

- А в чём заключаются самые большие отличия иностранцев от россиян лично для вас? Или в чём заключалась главная сложность при работе с русскими хоккеистами? Ведь у вас, как у иностранца, наверняка возникали сложности.

- Система подготовки хоккеистов в разных странах сильно отличается. Считаю, что в русской хоккейной школе надо очень много работать с большим количеством тренировок. Российские игроки очень сильны при работе с шайбой. Иностранные хоккеисты, наверное, более подготовлены к тактической и к командной игре. И тот хоккей, в который пытаемся играть сейчас мы, возможно, иностранцам даётся легче – играть как в атаке, так и в нападении всем составом, всегда быть готовыми действовать в обоих направлениях. Российские игроки больше сконцентрированы на игре в нападении. И в этом, я думаю, сила русского хоккея.

- Вы очень спокойный тренер, а российские игроки больше привыкли работать с более экспрессивными специалистами. Но в начале сезона у «Салавата» была неудачная полоса, команда много проигрывала. Особенно если вспомнить то самое «зелёное дерби». Насколько для вас сложно было оставаться собой, оставаться спокойным в тот момент?