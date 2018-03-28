Вестерлунд не уверен, что продолжит работать с ХК «Салават Юлаев»

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"Салават Юлаев" во вторник в Уфе со счетом 1:2 уступил "Трактору" в седьмом матче серии полуфинала Восточной конференции.
После матча хоккейной команды «Салават Юлаев» и «Трактор», в котором уфимская команда проиграла полуфинальную серию Восточной конференции со счетом 3:4 Эркка Вестерлунд сделал неожиданное заявление.
- Ситуация с моим будущим открытая. Пока не знаю, что думает на этот счет «Салават», и пока сам не принял решение по этому вопросу.
Напомним, Эркка Вестерлунд подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым» 24 марта 2017 года и выиграл Кубок Нижегородской области в августе 2017-го.
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