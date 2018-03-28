Вестерлунд не уверен, что продолжит работать с ХК «Салават Юлаев»

После матча хоккейной команды «Салават Юлаев» и «Трактор», в котором уфимская команда проиграла полуфинальную серию Восточной конференции со счетом 3:4 Эркка Вестерлунд сделал неожиданное заявление.

- Ситуация с моим будущим открытая. Пока не знаю, что думает на этот счет «Салават», и пока сам не принял решение по этому вопросу.