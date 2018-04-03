Судьбу Вестерлунда решим в ближайшие дни - Рустэм Хамитов

- Я, как истинный болельщик, недоволен тем, что "Салават Юлаев" завершил свои выступления, - сказал сегодня журналистам Рустэм Хамитов . - Мы надеялись на то, что финал конференции - это минимум, который должна достичь наша команда.

- В целом можно поставить такую слабенькую троечку за результат, который получил "Салават Юлаев" в этом году, исходя из этого, конечно, будет перенастройка в команде, - продолжил глава республики. - Сегодня обсуждается вопрос и по будущей работе главного тренера действующего. В ближайшие день-два решение будет принято.

- Кроме того, уже пять игроков ушли из команды, - поделился Рустэм Хамитов. - Я знаю, что еще за ними последует следующая пятерка. Дело в том, что на сегодняшний день нет качественной игры. Но самое главное - нет отдачи, самоотверженности, нет преданности идеям клуба, нет преданности республике.

- Это знаете, люди-бизнесмены, которые за деньги пришли играть, и для них слова "республика, команда, болельщики" – находятся на третьем-четвертом месте, - отметил он. - Я говорю об этом открыто, эту психологию будем ломать, будем привлекать в клуб, в том числе и собственных воспитанников, людей, которые могут отдаваться игре по-настоящему, а не только зарабатывать деньги.