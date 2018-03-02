Стало известно, с кем "Салават Юлаев" сразится в первой стадии плей-офф

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Игра пройдет с омичами.
Объявлены пары первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции:
«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск)
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск)
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск).
Пары первого раунда плей-офф Западной конференции:
СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец)
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
«Йокерит» (Хельсинки) — ХК «Сочи» (Сочи)
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
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