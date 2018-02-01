«Салават Юлаев» сегодня сыграет в Уфе в дворовый хоккей

- Соскучились по настоящему хоккею? Прекрасно понимаем! «Салават Юлаев» сыграет особенный матч - соперниками «юлаевцев» станут... ребята со двора около Лицея 96 (ул. 50 лет Октября, 7А), чей дерзкий вызов мы принимаем! – написали на официальном сайте клуба. - Мы ждем всех, кто готов сыграть в нормальный «дворовый» хоккей! Минимум правил, никаких судей и оффсайдов! Разберемся на месте сами. Хочешь «обокрасть» Бурдасова, «втопить» в борт Панина или обогнать Лисина – площадка будет открыта для всех!