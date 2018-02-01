«Салават Юлаев» сегодня сыграет в Уфе в дворовый хоккей
Сегодня, 11:44СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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Хоккеисты пригласили на встречу уфимских мальчишек.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» приглашают мальчишек сыграть с ними в дворовый хоккей.
- Соскучились по настоящему хоккею? Прекрасно понимаем! «Салават Юлаев» сыграет особенный матч - соперниками «юлаевцев» станут... ребята со двора около Лицея 96 (ул. 50 лет Октября, 7А), чей дерзкий вызов мы принимаем! – написали на официальном сайте клуба. - Мы ждем всех, кто готов сыграть в нормальный «дворовый» хоккей! Минимум правил, никаких судей и оффсайдов! Разберемся на месте сами. Хочешь «обокрасть» Бурдасова, «втопить» в борт Панина или обогнать Лисина – площадка будет открыта для всех!
Игра состоится сегодня в 17:30 уфимского времени на ледовой площадке у Лицея 96 (ул. 50 лет Октября, 7А).
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