Женская сборная по хоккею под руководством уфимки блеснула на Олимпиаде

Команда молодых российских хоккеисток, которую вела к победе представительница уфимского хоккейного клуба «Агидель» Ольга Сосина, разгромила команду Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане.

Вчера. 16 февраля, в Пхенчхане прошла четвертьфинальная встреча женских сборных по хоккею на льду.

Как сообщили РИА Новости, игра завершилась со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0) в пользу россиянок.

В составе нашей сборной шайбы в вороте противника забросили Анна Шохина (на 8-й и 54-й минуте игры), Виктория Кулишова (34), Лиана Ганеева (39), Елена Дергачева (48) и Ольга Сосина (60). У швейцарской команды отличились Алина Мюллер (21) и Лара Шталдер (32).

В полуфинале российской женской хоккейной команде должна стать сборная Канады, и, возможно, тут есть небольшой повод для беспокойства. Напомним, на групповом этапе сборная России уступила командам Канады (0:5), США (0:5) и Финляндии (1:5).