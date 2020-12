За прошедшую неделю в английской премьер-лиге выявили восемнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией среди игроков и сотрудников ФК.

Издание iz.ru сообщает, что в период с двадцать первого декабря медики взяли биоматериал на ПЦР-тест у тысячи четыреста семидесяти девяти человек. У восемнадцати из них тесты показали положительный результат. Все игроки и сотрудники футбольных клубов с диагностированным коронавирусом уйдет на десятидневный карантин. Отмечается, что из-за вспышки ковида перенесли матч чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити».

