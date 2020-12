Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что давно привился от Covid-19.

Радий Хабиров был в числе первых, кто получил вакцину от коронавируса «Спутник V». Он выступал в качестве добровольца. Глава Башкирии также признался, что боялся заболеть и то, что республика останется без управления. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Жителям Башкирии он рекомендовал пройти вакцинацию, конечно, если позволяет здоровье. Отметим, что в начале года республика должна получить крупную партию вакцины, а записаться на прививку можно будет в приложении «К врачу».

