Уфа оказалась на десятом месте по России по развитию системы ЖКХ

Оценка качества работы ЖКХ в городах с населением более 250 тыс. человек была проведена Финансовым университетом при Правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Социологические исследования выявили, что 73 процента уфимцев полностью или в основном довольны состоянием домов, где проживают сами. 74 процента выразили довольство благоустройством Уфы. 93% людей отметили, что в столице строится достаточно жилья. Однако работа жилищно-коммунальных служб и качество обслуживания жилья удовлетворяют только 55% жителей.