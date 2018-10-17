Опрос: 7% россиян считают нужным посадить Кокорина и Мамаева в тюрьму

Спортсменов подозревают в избиении людей в центре Москвы. Об этом пишет RNS.

23% участников опроса заявили, что Кокорин и Мамаев должны быть наказаны по закону РФ. Еще 13% респондентов признали, что футболисты виновны, но не знают как тех лучше наказать.

Свыше 50% опрошенных поддержали решение руководства клубов «Зенит» и «Краснодар» уволить провинившихся спортсменов.