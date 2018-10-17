Опрос: 7% россиян считают нужным посадить Кокорина и Мамаева в тюрьму
Сегодня, 15:31Общество
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Опрос ВЦИОМ показал, что 7% жителей России выступают за отправку нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева в исправительную колонию.
Спортсменов подозревают в избиении людей в центре Москвы. Об этом пишет RNS.
23% участников опроса заявили, что Кокорин и Мамаев должны быть наказаны по закону РФ. Еще 13% респондентов признали, что футболисты виновны, но не знают как тех лучше наказать.
Свыше 50% опрошенных поддержали решение руководства клубов «Зенит» и «Краснодар» уволить провинившихся спортсменов.
Напомним, в прошлый понедельник Александр Кокорин и Павел Мамаев избили в Москве нескольких человек. Жертвами футболистов стали шофер одной из телеведущих «Первого канала», руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга РФ Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
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