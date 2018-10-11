В Одноклассниках появится оплата услуг ЖКХ, детских садов и школ по всей России

Одноклассники стали первой соцсетью, где пользователи из разных регионов и городов могут оплатить привычные бытовые услуги, не покидая сайта или приложения. Внести квартплату или заплатить за свет уже могут жители Москвы, Московской и Нижегородской областей, республики Марий Эл, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Республики Адыгея.

В разделе «Услуги и купоны» уже доступны более 10 000 компаний: исполнители коммунальных услуг, детские сады и школы. Пользователи могут настроить фильтр по региону и населенному пункту и выбрать получателя платежа из списка. Оплатить услуги можно онлайн с помощью банковской карты, в том числе привязанной к аккаунту в ОК. В течение нескольких месяцев пользователи во всех 85 регионах страны смогут оплачивать коммунальные услуги прямо в соцсети.

Раздел с услугами доступен на любом устройстве: в веб-версии ОК зайти в него можно из меню под фотографией профиля, в мобильном браузере и приложениях ОК на iOS и Android новый раздел появился в боковом меню.

Алексей Кашеваров, директор по развитию бизнеса социальной сети Одноклассники: