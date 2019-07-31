В Башкирии очень бедных людей оказалось в два раза больше, чем в Татарстане и Москве

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» ранжировало регионы России по доходам населения в 2019 году.

Данные представлены по трем показателям:

- Отношение медианного дохода* к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Другими словами, это количество (объем) набора продуктов и услуг, которые можно купить на свой доход.

- Доля населения, живущего за чертой бедности;

- Доля населения, живущего за чертой крайней бедности.

Согласно «Рейтингу регионов по доходам населения – 2019», в Башкирии соотношение медианного дохода к набору продуктов и услуг в 2018 году равнялся 1,54. То есть, на 1 медианный доход житель Башкирии мог купить полтора набора всяких вещей, продуктов питания и услуг.

Для сравнения, средний житель соседнего Татарстана мог приобрести такого же набора на четверть (на 25%) больше – там соотношение равно 1,93. По этому показателю соседи входят в десятку регионов России.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) с этим делом в Татарстане лучше всех. А хуже всех живется (жилось в 2018 году) жителям Чувашии – соотношение 1,15. Также для сравнения: в Москве соотношение равно 2,07, в Санкт-Петербурге почти столько же – 1,93.

За чертой бедности в Башкирии живут 12,1% населения или каждый восьмой житель. При этом 1,9% населения Башкирии живут за чертой крайней бедности.

В соседнем Татарстане доля бедного населения более чем в полтора раза меньше – 7,2%. А за чертой крайней бедности у соседей более чем в два раза меньше – 0,8%.

Больше всех бедняков в ПФО живет в Республике Марий Эл – 21,5%. Там же проживает наибольшее число (доля) крайне бедных людей – 3,5%.

Для сравнения в Москве эти доли равны соответственно 7,2% и 0,5%, в Санкт-Петербурге 7,2% и 0,8.