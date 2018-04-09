Граждан в Башкирии волнуют бедность, коррупция и здравоохранение – ОП РБ

На заседании диспут-клуба БАГСУ «Parlamentarium» Ольга Панчихина сообщила о том, что в Уфе 24-25 апреля пройдет форум Общественной палаты России «Сообщество». На нем она представит ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Башкирии в 2017 году.

Проект доклада обсуждался 27 февраля, после обсуждения был опубликован на сайте ОП РБ. Его начали готовить с сентября 2017 года, в нем учтены результаты опросов общественного мнения и фокус-групп активных участников НКО.

- 2017 год в Башкирии характеризовался сложными общественно-политическими и социально-экономическими реалиями, в которых и от республиканских властей, и от институтов гражданского общества потребовались значительные усилия, - говорится с докладе. - В частности, остро стояли вопросы сферы ЖКХ, социальной защиты, экологии, внимание граждан было привлечено к образовательным подходам преподавания родных языков в общеобразовательных школах, а также антикоррупционной повестке дня.

Больше всего граждан беспокоят экономические проблемы, миграция и ситуация в здравоохранении, сказала Ольга Панчихина.

Так, например, более половины опрошенных на вопрос «Какие проблемы в Башкирии вызывают у вас наибольшую озабоченность?» ответили: «бедность людей, низкая заработная плата» и «рост цен, инфляция». Безработица беспокоит 42% опрошенных.

Коррупция вызывает обеспокоенность у трети респондентов, ситуация в здравоохранении – у каждого четвертого.

- Оценивая благосостояние населения региона, можно отметить, что по размеру реальных денежных доходов населения Башкортостан в ПФО занимает восьмое-девятое место, их падение оказалось более существенным, чем в России в целом, где этот показатель составил 99,2%, - говорится в докладе. - По уровню среднемесячной заработной платы Башкортостан находится на пятом месте в ПФО, в то же время продолжая уступать аналогичному показателю по России (37964 руб.). Снижение реальных доходов населения произошло на фоне падения инфляции, связанной с динамикой цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары. Индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе составил 101,2% (в % к декабрю 2016 г.).

В докладе среди проблем региона называется также снижение численности населения:

- Начиная с 2015 года наметилась негативная тенденция снижения численности населения республики. За этот период численность населения сократилась более чем на 5 тысяч чел. По некоторым данным, снижение рождаемости за 2017 год составило 13%. Это обусловлено целым рядом факторов (взросление материнства, некоторое уменьшение женщин детородного возраста, увеличение доли бездетных и уменьшение доли многодетных семей).

Если говорить о ситуации в области прав человека, то с их нарушением в регионе сталкивался почти каждый пятый из опрошенных ОП РБ граждан.

- 33,9% населения никогда не сталкивались с нарушением собственных прав, 37,9% считают, что это происходит редко, и лишь 19,6% отмечают частое нарушение их прав, - отмечено в докладе. - Тем не менее, около 20% – это статистически значимый показатель, который необходимо учитывать как в процессе реализации государственной политики, так и при разработке стратегии работы институтов гражданского общества.

Вместо выводов

В конце доклада ОП РБ констатирует, что имеющиеся точки роста в экономике использованы не полностью, а экономика региона находится ещё в инерции процессов, связанных с кризисом и санкционным давлением.