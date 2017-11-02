В Уфе в День народного единства состоится большой крестный ход

В Уфе 4 ноября состоится городской крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей матери и Дня народного единства.

Как следует из сообщения на сайте уфимской епархии РПЦ, маршрут пройдет от Покровского храма на ул. Мингажева, 4 до кафедрального собора Рождества Богородицы на ул. Кирова, 102.

Казанская икона Божьей матери - одна из самых почитаемых в икон в русском православии. Она неразрывно связана с празднованием Дня народного единства. В 1612 году в этот день, когда в Москве закончилось польское владычество, освободители во главе с князем Дмитрием Пожарским торжественно внесли икону в столицу. В честь этого события установлен второй, осенний праздник Казанской иконы Богоматери (летний праздник 21 июля - прим.ред.).