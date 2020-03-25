В церквях и мечетях Башкирии в связи с пандемией приняли меры предосторожности

Сегодня, 25 марта, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике, выступил представитель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Руслан Карамышев.

Он рассказал о мерах безопасности, принятых в церквях и мечетях республики, которые опубликованы на сайтах соответсвующих духовных управлений.

Так, в православных храмах рекомендовано воздержаться о проведения массовых религиозных служб, проводить причащение верующих при помощи одноразовых ложек, прихожанам рекомендовано воздержаться от целования руки священникам после благословения, а также о целования икон и крестов и возложения креста на голову.

Рекомендовано также постоянно проводить обработку помещений, икон и религиозных предметов антисептиками.

- Владыка Никон сам врач в прошлом и он прекрасно понимает всю серьезность этих рекомендаций, - подчеркнул Руслан Карамышев.

Пятничные намазы отменены в мечетях в городах с населением более 100 тысяч человек. Верующим, которые вынужденно пропустят службу, рекомендовано совершать обеденный намаз Зухр дома или на работе.

Имамам и муэдзинам рекомендовано сократить до минимума время между азаном (призывом к молитве) и икаматом (вторым призывом на молитву) в пятикратных молитвах.

В помещениях мечетей также будет проводиться частая уборка с дезинфекцией.