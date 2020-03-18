Крестный ход против коронавируса в Ленобласти заменили молебном
18 марта, 16:50ОбществоФото: kremlin.ru
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В Кировском районе Ленинградской области планируют провести молебен против коронавируса.
Как пишет Newia, эта идея принадлежит главе района Андрею Гардашникову.
Сначала он предложил провести в предстоящее воскресенье крестный ход, о чем сообщил в своем аккаунте в Instagram.
«Учитывая тот факт, что вряд ли численность участников будет очень велика, у нас получится обеспечить рекомендованное Роспотребнадзором расстояние между гражданами», - пояснил он.
Этот пост собрал множество негативных комментариев. По этой причине глава района предложил заменить ход молебном.
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