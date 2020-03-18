Крестный ход против коронавируса в Ленобласти заменили молебном

Как пишет Newia, эта идея принадлежит главе района Андрею Гардашникову.

Сначала он предложил провести в предстоящее воскресенье крестный ход, о чем сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Учитывая тот факт, что вряд ли численность участников будет очень велика, у нас получится обеспечить рекомендованное Роспотребнадзором расстояние между гражданами», - пояснил он.