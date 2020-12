В Башкирии восстановят права более 400 обманутых дольщиков

Наблюдательный совет фонда провел заседание, на котором принял решение по восстановлению прав более семи тысяч обманутых дольщиков в 26 регионах России, включая Башкирию.

Планируется, что завершится строительство 55 домов. Таким образом свои квартиры получат пять тысяч человек. Ещё 2076 дольщиков, которые приобрели квартиры в 49 домах, получат компенсацию. Фонд принял решение о завершении строительства здания АО «Интеграл» в Уфе. Тогда будут восстановлены права 175 дольщиков. Компенсацию получат люди, вложившие деньги в строительство объектов ЖСК «Жилой дом» в Кармаскалинском районе и ЖСК «Новый дом» в Благовещенске. Выплаты получат 276 человек. Напомним, в Башкирии остро стоит вопрос с обманутыми дольщиками. Ранее участники строительства ЖК «Серебряный ручей» выходили на пикет к Белому дому, а также организовывали автопробег.

