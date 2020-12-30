В Башкирии восстановят права более 400 обманутых дольщиков

Фонд принял решение о завершении строительства здания АО «Интеграл» в Уфе. Тогда будут восстановлены права 175 дольщиков. Компенсацию получат люди, вложившие деньги в строительство объектов ЖСК «Жилой дом» в Кармаскалинском районе и ЖСК «Новый дом» в Благовещенске. Выплаты получат 276 человек.