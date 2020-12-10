«Проблема не решается». Обманутые дольщики провели автопробег в Уфе

Наша проблема не решается много лет, арбитражный суд уже год откладывает дело о банкротстве нашего застройщика ООО «Крона» (входит в группу компаний «Рассвет» — прим.ред.). От этого страдают 835 дольщиков и их семьи, сообщается в паблике «Обманутые дольщики Башкортостана».