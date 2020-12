«Проблема не решается». Обманутые дольщики провели автопробег в Уфе

Сегодня, 10 декабря, дольщики ЖК «Серебряный ручей» в Уфе организовали одиночный пикет и провели автопробег, уже третий по счёту. Мероприятия прошли в честь приезда вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина, благодаря которому ранее удалось получить федеральные средства на строительство «проблемных» домов.

Дольщики вышли к Белому дому с плакатами: «Серебряный ручей — проблема № 1 в республике», «М. Ш. Хуснуллин, помогите нам достроить дома», а также «Хуснуллин, помогите». Наша проблема не решается много лет, арбитражный суд уже год откладывает дело о банкротстве нашего застройщика ООО «Крона» (входит в группу компаний «Рассвет» — прим.ред.). От этого страдают 835 дольщиков и их семьи, сообщается в паблике «Обманутые дольщики Башкортостана». Они надеются, что приезд вице-премьера и автопробег помогут решить их проблему. Напомним, 4 сентября дольщики уже организовывали автопробег. В акции приняли участие 15 машин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter