«Помните, как тяжело было»: Хабиров похвалил Минстрой за работу с дольщиками

«Помните, как тяжело было»: Хабиров похвалил Минстрой за работу с дольщиками

Сегодня, 11:31ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев в своем докладе на оперативном совещании в правительстве республики озвучил итоги работы с обманутыми дольщиками. По словам чиновника, в 2020 году порядка двух тысяч дольщиков восстановили свои права.

— Самое важное достижение этого года — это, конечно, дольщики. Благодаря слаженной работе с домом РФ вы, я считаю, отработали лучше всех по Российской федерации. Это по объему денег, домов, которые получат помощь. У нас тяжелейшее наследие, — отметил Хабиров.

Глава региона также вспомнил, как на прошлой неделе передавал ключи от квартир дольщикам ЖК «Белая река». Напомним, запущенный объект «Госстроя» достроила компания «Садовое кольцо».

— Постоянные попытки обвинить «Садовое кольцо» черт знает в чем, но ни один другой ведь не взялся застраивать, а он взял и застроил. И проблемы 2,7 тысяч семей будет решать. Пусть строят дальше и помогают. Большой объем работы. Помните, как тяжело было? И дольщики, и митинги, общались и ругались с ними и с застройщиками, — вспоминает Радий Хабиров.

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