«Помните, как тяжело было»: Хабиров похвалил Минстрой за работу с дольщиками

Министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев в своем докладе на оперативном совещании в правительстве республики озвучил итоги работы с обманутыми дольщиками. По словам чиновника, в 2020 году порядка двух тысяч дольщиков восстановили свои права.

— Самое важное достижение этого года — это, конечно, дольщики. Благодаря слаженной работе с домом РФ вы, я считаю, отработали лучше всех по Российской федерации. Это по объему денег, домов, которые получат помощь. У нас тяжелейшее наследие, — отметил Хабиров. Глава региона также вспомнил, как на прошлой неделе передавал ключи от квартир дольщикам ЖК «Белая река». Напомним, запущенный объект «Госстроя» достроила компания «Садовое кольцо». — Постоянные попытки обвинить «Садовое кольцо» черт знает в чем, но ни один другой ведь не взялся застраивать, а он взял и застроил. И проблемы 2,7 тысяч семей будет решать. Пусть строят дальше и помогают. Большой объем работы. Помните, как тяжело было? И дольщики, и митинги, общались и ругались с ними и с застройщиками, — вспоминает Радий Хабиров.

