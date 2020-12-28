«Помните, как тяжело было»: Хабиров похвалил Минстрой за работу с дольщиками

— Постоянные попытки обвинить «Садовое кольцо» черт знает в чем, но ни один другой ведь не взялся застраивать, а он взял и застроил. И проблемы 2,7 тысяч семей будет решать. Пусть строят дальше и помогают. Большой объем работы. Помните, как тяжело было? И дольщики, и митинги, общались и ругались с ними и с застройщиками, — вспоминает Радий Хабиров.