«Когда рай небесный наступит». Чиновники Башкирии отказались от новогодних банкетов

Власти Башкирии вновь отказались от новогодних корпоративов в муниципальных и республиканских государственных органах. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании сегодня, 30 ноября.

Хабиров отметил, что новогодние празднества не проводятся уже два года. Мы будем проводить, когда все расцветет, рай небесный, царствие небесное наступят, сказал глава республики. Также коллегам он рекомендовал не тратиться на бумажные открытки, а предложил поздравлять друг друга с Новым годом звонком или СМС. Он сказал, лучше помочь детям. Работу ресторанов в и остальных учреждений в новогодние праздники обсудят на этой неделе. Напомним, столица России отказалась от проведения некоторых новогодних мероприятий из-за распространения коронавируса. Радий Хабиров ещё 19 октября запретил проведение корпоративов и банкетов в ресторанах и кафе. В Уфе власти Башкирии приняли решение установить 109 ёлок, чтобы на праздничных площадках не было столпотворений.

