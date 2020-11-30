«Когда рай небесный наступит». Чиновники Башкирии отказались от новогодних банкетов

Также коллегам он рекомендовал не тратиться на бумажные открытки, а предложил поздравлять друг друга с Новым годом звонком или СМС. Он сказал, лучше помочь детям. Работу ресторанов в и остальных учреждений в новогодние праздники обсудят на этой неделе.