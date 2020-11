Чудо без короны: откажется ли Башкирия от традиционных новогодних гуляний

Эпидобстановка в России ухудшается с каждым днём. В Москве уже приняли некоторые решения по празднованию Нового года в условиях пандемии — часть мероприятий отменили. Что ждёт жителей Башкирии в новогодние праздники — разбирается Mkset.

В столице России отменили фестиваль «Путешествие в Рождество», а также традиционные новогодние ёлки. Однако улицы и площади будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы. В Москве эпидемиологические ограничения не коснутся ледовых катков, в том числе крупных — на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького. Photo: Официальный сайт фестиваля "Путешествие в Рождество" Глава Башкирии Радий Хабиров ещё 19 октября запретил проведение корпоративов и банкетов в ресторанах и кафе, что нашло отражение в указе о режиме повышенной готовности. Тогда как в Москве к организациям, которые проведут корпоративы для сотрудников с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, будут применены штрафы. Норма — непопулярная, но мы на неё идем. В ресторанах и общепитах запретить проведение всевозможных корпоративов, банкетов и так далее. Всё это переносим на более поздний срок. Пусть на нас не обижаются, иначе мы будем закрывать эти рестораны, сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве 19 октября. Более того, как сообщается в новой редакции указа, рестораны и кафе в сегодняшних условиях пандемии в Башкирии могут работать только до 00:00. Так что встретить Новый год под бой курантов в общепите точно не удастся. Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров рассказал Mkset, что корпоративы могут запретить в обязательном порядке для государственных и муниципальных учреждений. Остальным организациям лишь порекомендуют воздержаться от коллегиального празднования. Данную инициативу, по словам Ахмадинурова, рассматривает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии. - Мнение моих коллег по этому поводу разделилось. С одной стороны, рестораторы предлагают соблюсти все меры ограничений, вплоть до тестирования. С другой стороны, мы понимаем, что не везде правила безопасности будут исполнены и могут быть рецидивы, которые повлекут за собой последствия. Не хотелось бы в начале года получить еще одну волну,добавил Ахмадинуров. Окончательное решение по проведению новогодних мероприятий в Башкирии пока не принято. Скорее всего, точку в этом вопросе чиновники поставят не раньше 16 ноября. Что касается организации ледовых городков в Уфе, то в пресс-службе города пояснили, что создание ледовых сооружений находится в планах у чиновников. Заготовка и завоз ледяных плит для строительства ледового городка на площади имени Серго Орджоникидзе обойдется в полмиллиона рублей. При чем, согласно контракту, поставки ожидаются до 10 декабря. К слову, 3 ноября начали устанавливать 32-метровую пиксельную ёлку на площади Салавата Юлаева. В сентябре 2019 года МУП «Горзеленхоз» Уфы заключил договор на новогоднее оформление территории Конгресс-холла «Торатау». Контракт действует до 31 декабря 2022 года. В целом на организацию трёх ежегодных ледовых городков направлено 100 миллионов рублей. В Уфе начали устанавливать первую новогоднюю ёлку Пресс-служба главы Башкирии не прокомментировала организацию новогодних мероприятий в республике, объяснив, что пока данный вопрос находится на обсуждении, а любые изменения будут сразу опубликованы. В Минкульте РБ сообщили, что как раз вечером 12 ноября состоится совещание по празднованию Нового года. Отметим, что на оперативном совещании в правительстве 2 ноября Радий Хабиров обратил внимание на политику мэра Москвы Сергея Собянина в борьбе с коронавирусом, отметив, что в столице действуют «довольно жестко, но эффективно». Остаётся только гадать, пойдет ли глава Башкирии с оглядкой на действия московского градоначальника и всё-таки отменит новогодние ёлки, или в республике оставят в силе традиционные празднования, но только теперь уже в масках и с дистанцией в 1,5 метра друг от друга.

