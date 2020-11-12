Чудо без короны: откажется ли Башкирия от традиционных новогодних гуляний

Более того, как сообщается в новой редакции указа, рестораны и кафе в сегодняшних условиях пандемии в Башкирии могут работать только до 00:00. Так что встретить Новый год под бой курантов в общепите точно не удастся. Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров рассказал Mkset, что корпоративы могут запретить в обязательном порядке для государственных и муниципальных учреждений. Остальным организациям лишь порекомендуют воздержаться от коллегиального празднования. Данную инициативу, по словам Ахмадинурова, рассматривает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии.