В больницах Башкирии установят ещё 13 аппаратов КТ

В этом году в больницах Башкирии установят 13 компьютерных томографов, сообщает Минздрав республики.

Два комплекта аппаратуры получит Республиканский клинический онкодиспансер. Аппараты КТ установят в клинической больнице №8 в Уфе, центральных больницах Сибая, Стерлитамака (горбольница №2), Бирска, Октябрьского (горбольница №1), Кумертау, а также Ишимбайского, Баймакского, Дюртюлинского, Учалинского и Чишминского районов. Напомним, в связи с ростом заболевания коронавирусом в Башкирии вырос ажиотаж на прохождение КТ-обследования. На оперативном совещании 19 октября глава республики Радий Хабиров отметил, что несмотря на новые установки аппаратов, возникают огромные очереди. Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в республике проведено более 60 тысяч КТ-анализов, в результате которых выявлено около 700 случаев онкозаболеваний.

