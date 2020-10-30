В больницах Башкирии установят ещё 13 аппаратов КТ

Напомним, в связи с ростом заболевания коронавирусом в Башкирии вырос ажиотаж на прохождение КТ-обследования. На оперативном совещании 19 октября глава республики Радий Хабиров отметил, что несмотря на новые установки аппаратов, возникают огромные очереди. Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в республике проведено более 60 тысяч КТ-анализов, в результате которых выявлено около 700 случаев онкозаболеваний.