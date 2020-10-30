В больницах Башкирии установят ещё 13 аппаратов КТ

В больницах Башкирии установят ещё 13 аппаратов КТ

Вчера, 20:03ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В этом году в больницах Башкирии установят 13 компьютерных томографов, сообщает Минздрав республики.

Два комплекта аппаратуры получит Республиканский клинический онкодиспансер. Аппараты КТ установят в клинической больнице №8 в Уфе, центральных больницах Сибая, Стерлитамака (горбольница №2), Бирска, Октябрьского (горбольница №1), Кумертау, а также Ишимбайского, Баймакского, Дюртюлинского, Учалинского и Чишминского районов.

Напомним, в связи с ростом заболевания коронавирусом в Башкирии вырос ажиотаж на прохождение КТ-обследования. На оперативном совещании 19 октября глава республики Радий Хабиров отметил, что несмотря на новые установки аппаратов, возникают огромные очереди. Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в республике проведено более 60 тысяч КТ-анализов, в результате которых выявлено около 700 случаев онкозаболеваний.

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