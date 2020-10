Минздрав Башкирии разъяснил новый принцип прохождения КТ лёгких

Минздрав Башкирии ужесточил показания для направления пациентов на компьютерную томографию легких. Об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

Отныне, согласно методическим рекомендациям ведомства, врач выдаст пациенту направление на КТ легких лишь в том случае, если у больного в течение нескольких дней сохраняется высокая температура, наблюдается лихорадка, а назначенное лечение лекарствами не помогает. Пройти компьютерную томографию легких смогут и те, у кого уровень сатурации (насыщения крови кислородом) ниже нормы. Кроме того, томография может быть назначена пациентам с хроническими заболеваниями. Кононова призвала жителей Башкирии не паниковать и в качестве альтернативы КТ назвала рентгенографию грудной клетки. «Нужно отметить, что в случаях до 25% поражения легочной ткани тактика лечения практически не меняется», — отметила замминистра. В минздраве республики также пояснили, что теперь улучшение биохимических показателей острофазовых белков и хотя бы один отрицательный анализ методом ПЦР будет основанием для выписки пациента из больницы. КТ-контроль после выздоровления будет делаться пациентам с большим процентом поражения легких и больным, которые ранее были на ИВЛ. Рентген-контроль, КТ или обзорный снимок грудной клетки будут назначаться по месту жительства пациентов. Ранее из-за сложившегося ажиотажа на КТ в Башкирии увеличилась выявляемость онкозаболеваний. По данным регионального минздрава, в республике в результате более 60 тысяч КТ-исследований удалось выявить около 700 случаев онкозаболеваний.

