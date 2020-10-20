Минздрав Башкирии разъяснил новый принцип прохождения КТ лёгких

Отныне, согласно методическим рекомендациям ведомства, врач выдаст пациенту направление на КТ легких лишь в том случае, если у больного в течение нескольких дней сохраняется высокая температура, наблюдается лихорадка, а назначенное лечение лекарствами не помогает. Пройти компьютерную томографию легких смогут и те, у кого уровень сатурации (насыщения крови кислородом) ниже нормы. Кроме того, томография может быть назначена пациентам с хроническими заболеваниями.
Кононова призвала жителей Башкирии не паниковать и в качестве альтернативы КТ назвала рентгенографию грудной клетки.
«Нужно отметить, что в случаях до 25% поражения легочной ткани тактика лечения практически не меняется», — отметила замминистра.
В минздраве республики также пояснили, что теперь улучшение биохимических показателей острофазовых белков и хотя бы один отрицательный анализ методом ПЦР будет основанием для выписки пациента из больницы. КТ-контроль после выздоровления будет делаться пациентам с большим процентом поражения легких и больным, которые ранее были на ИВЛ. Рентген-контроль, КТ или обзорный снимок грудной клетки будут назначаться по месту жительства пациентов.
Ранее из-за сложившегося ажиотажа на КТ в Башкирии увеличилась выявляемость онкозаболеваний. По данным регионального минздрава, в республике в результате более 60 тысяч КТ-исследований удалось выявить около 700 случаев онкозаболеваний.