Минздрав Башкирии разъяснил новый принцип прохождения КТ лёгких

В минздраве республики также пояснили, что теперь улучшение биохимических показателей острофазовых белков и хотя бы один отрицательный анализ методом ПЦР будет основанием для выписки пациента из больницы. КТ-контроль после выздоровления будет делаться пациентам с большим процентом поражения легких и больным, которые ранее были на ИВЛ. Рентген-контроль, КТ или обзорный снимок грудной клетки будут назначаться по месту жительства пациентов.