В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразились 92 человека. Об этом сообщает региональный Минздрав.

На сегодняшний день общее число заболевших в Башкирии составляет 10678 человек. Выписаны с выздоровлением 90 пациентов. За все время от коронавируса вылечились 9645 человек. За прошедшие сутки от Covid-19 умер 42-летний житель Уфы. Помимо нового вируса у мужчины выявили варикозное расширение вен нижних конечностей, сердечно-лёгочную недостаточность и инфаркт миокарда. Отметим, что с начала пандемии коронавируса умерли 52 человека.

