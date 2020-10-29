Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах больше всего заболевших коронавирусом

Напомним, сейчас в стационарах республики находятся 209 человек с подтвержденным диагнозом. Из них в тяжелом состоянии находятся 10 человек, двое на ИВЛ. В домашних условиях лечатся 770 человек. Из них выписаны с выздоровлением за минувшие сутки всего 68 человек.