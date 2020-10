В Москве за последние сутки из коронавирусных госпиталей выписали почти четыре тысячи человек.

Газета “Известия” сообщает, что всего из коронавирусных корпусов Москвы выписали 3780 человек. Таким образом, количество выздоровевших москвичей превысило триста тысяч человек. После выписки пациентам предложили стать донорами плазмы, которая помогает в лечении больных с диагностированной коронавирусной инфекцией. Сдать плазму могут все желающие в возрасте до 15 лет при отсутствии противопоказаний.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter