Министерство здравоохранения Башкирии сообщило подробности о погибшем от коронавируса.

За прошедшие сутки от Covid-19 умер 42-летний житель Уфы. Помимо нового вируса у мужчины выявили варикозное расширение вен нижних конечностей, сердечно-лёгочную недостаточность и инфаркт миокарда. Отметим, что с начала пандемии коронавируса умерли 52 человека. Напомним, 27 октября в Турции от Covid-19 скончался 60-летний житель Башкирии. Жена погибшего сообщила, что не может забрать тело мужа, пока не оплатит счёт за лечение в две тысячи долларов.

