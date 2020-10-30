Улицу Советскую в Уфе перекроют на время церемонии прощания с Ульфатом Мустафиным

Улицу Советскую в Уфе перекроют на время церемонии прощания с Ульфатом Мустафиным

Вчера, 16:28ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: oblgazeta.ru
В субботу, 31 октября, пройдет траурная процессия.

31 октября с 07:00 до 12:00 часов будет перекрыто движение по улице Советской на участке от улицы Тукаева до улицы Заки Валиди.

Церемония прощания с мэром Уфы будет проходить в Доме Госсобрания с 9:00 до 11:00 часов. Траурное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Вся Уфа».

Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимому ограничению движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения, — говорится на сайте мэрии города.

Напомним, о кончине уфимского градоначальника, боровшегося последние 35 дней с коронавирусом, стало известно 29 октября. Причиной смерти, по словам главы региона, стали также осложнения, вызванные пневмонией.

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